Число заболевших коронавирусом в ДНР увеличилось более чем на 200 человек за сутки

Медики сообщают о 50 новых случаях выявленной пневмонии Фото: Александр БОЙКО

За прошедшие сутки медики Донецкой Народной Республики провели еще 1 404 лабораторных исследования на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- По результатам анализов диагноз подтвердился у 208 человек, еще 35 случаев удалось выявить на основе симптомов болезни, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за 19 января с учета медиков были сняты 86 пролечившихся ранее пациентов, которые пошли на поправку, скончались от ковида 28 человек.

Кроме того, врачи сообщили о 50 новых случаях выявленных пневмоний, из которых 36 больным потребовалась госпитализация в больницу.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в ДНР за весь период пандемии составляет 212 270 человек. За это время удалось полностью справиться с болезнью 109 134 жителям, прошедшим лечение, все еще продолжают борьбу за свои здоровье и жизнь 2 678 инфицированных пациентов, а 9 458 жителей Республики умерли ввиду осложненного протекания ковида.

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