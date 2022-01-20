Крещенские купания едва не стоили семье из ЛНР автомобиля

При попытке развернуться автомобиль занесло на льду, и он угодил передними колесами в колодец. Фото: МЧС ЛНР

Лутугинские спасатели пришли на помощь семье, чья машина «Hyundai» застряла передними колесами в колодце. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Уточняется, что, получив рано утром 19 января на пульт связи звонок, на место происшествия в поселок Белореченский направился дежурный караул. Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательного ведомства выяснили, что семья решила окунуться на Крещение в бывшем водозаборе. Но при попытке развернуться их автомобиль занесло на льду, и он оказался передними колесами в колодце.

- Люди вышли из машины и решили перестраховаться - чтобы авто не провалилось в воду полностью, его привязали веревками к турнику, - рассказали сотрудники МЧС.

С помощью своего ЗИЛа спасателям удалось вытащить машину из западни, никаких повреждений при этом она не получила. После чего семья смогла продолжить крещенские купания и без проблем добралась обратно домой.

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