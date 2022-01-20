Наблюдатели зафиксировали работу украинского снайпера в районе Горловки

Под прицелом противника оказался прифронтовой поселок шахты 6/7. Фото: штаб «ООС»

Военнослужащие ВСУ применили снайперские винтовки и стрелковое оружие в районе Горловки. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под огонь противника попал прифронтовой поселок шахты 6/7. Обстрел начался вчера днем – в 15.55.

– Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Шумы, – заявили наблюдатели.

Напомним, в прошлый раз про работу украинских снайперов в Донбассе стало известно в конце ноября. Тогда в Донецке пулей одного из них был тяжело ранен мирный житель.

Прицельный огонь по мужчине велся со стороны подконтрольной Киеву Марьинки. Для этого снайпер использовал бесшумную винтовку.

Раненого жителя доставили в 14-ю центральную городскую больницу. Врачи диагностировали у него сквозное огнестрельное ранение средней трети левого бедра, открытый многооскольчатый перелом нижней трети левой бедренной кости и комбинированный шок.

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