Производители Донбасса начнут поставки своей продукции в Крым

На прилавки крымских магазинов уже поступили сладости и колбасные изделия из ДНР
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Республики Донбасса будут поставлять в Крым до 80 процентов производимой у них продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.
Там уточнили, во время пребывания в Симферополе Денис Пушилин заявил, что уже заключены первые договора по реализации в Крыму пшеничной муки. Также на полуострове будут продавать кондитерские и колбасные изделия, произведенные в ДНР.
Все это стало возможным благодаря подписанию указа президентом РФ Владимиром Путиным о гуманитарной поддержке Донбасса.
- Указ позволяет упростить те сложнейшие схемы, по которым вынуждены были работать наши производители, поставляя продукцию в Россию. Сейчас эта ситуация меняется, - подчеркнул лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В свою очередь, Глава Крыма Сергей Аксенов назвал республики Донбасса постоянными и надежными партнерами полуострова.
- Частично мы это уже делаем. Я думаю, что к концу этого года можно будет какие-то вещи опубликовать, показать, что сделано нами совместно. Двигаемся! Уверены, что мы в одной лодке и побеждать тоже будем вместе, – отметил он.
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