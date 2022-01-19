Разведка ДНР: Командование ВСУ готовит диверсионные акты на территории ДНР

Украина готовит диверсии Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинское командование готовит на территории Донецкой Народной Республики ряд диверсий. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Получены достоверные данные о подготовке командованием ВСУ диверсионных актов на территории Народных Республик вблизи линии соприкосновения сторон, - говорит Эдуард Александрович. - Командиром сил специальных операций ВСУ генерал-майором Галаганом отданы указания 8 полку специального назначения на подготовку и проведение данных терактов.

Басурин отметил, что под удар попадут объекты жизнеобеспечения Донецка, Горловки, Ясиноватой, Докучаевска и других населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

В оборонном ведомстве Республики привали также жителей ДНР сообщать обо всех подозрительных лицах и их действиях в экстренные службы, военные комендатуры или в местные органы правопорядка по телефонам: 0713001981, 0713040470, 0623886363, 0623886364.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ готовят провокации в Донбассе: К линии соприкосновения прибыла обученная инструкторами из Литвы группа снайперов

Для фиксации «результатов» провокации прибыли и представители украинских средств массовой информации (подробнее)