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Политика19 января 2022 11:26

Данные разведки: На окраине Нижнего обнаружена бронетехника украинской армии

Она принадлежит 57-й бригаде ВСУ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов. Фото: Фейсбук

ВСУ продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов. Фото: Фейсбук

Украинские вооруженные формирования продолжают нарушать третий пункт Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением размещая вооружение вблизи жилых кварталов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что бронетехника киевских силовиков была обнаружена на окраине села Нижнее, Попаснянского района.

- В зоне ответственности 57-й отдельной мотопехотной бригады зафиксирован бронетранспортер МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) и зенитная установка ЗУ-23-2 на окраине населенного пункта Нижнее, - говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ обстреляли из 120-иллиметровых минометов село Спартак, что в пригороде Донецка. По населенному пункту украинские солдаты выпустили шесть боеприпасов.

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