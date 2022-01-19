Координатор от ОБСЕ Шарлотта Реландер о поездке в ЛНР: Мой визит был очень полезен

Шарлотта Реландер (на фото слева) посетила ЛНР

Свой визит в Луганскую Народную Республику координатор от ОБСЕ рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы Шарлотта Реландер считает полезным.

- Мой визит был очень полезен, я приехала сюда прежде всего для того, чтобы встретиться с людьми и увидеть то, что есть на нашей повестке дня, в нашем обсуждении, - заявила Реландер.

Координатор от ОБСЕ обратила внимание на работу, которая ведется в Республике по поиску без вести пропавших.

- Это вопрос, который у нас стоит в протоколе, на повестке дня для обсуждения, - говорит Шарлотта Реландер. - И, безусловно, я хотела увидеть это все лично, а не только разговаривать об этом на переговорах.

Ранее координатор от ОБСЕ Шарлотта Реландер оценила гуманитарную обстановку в ЛНР. Представитель мониторинговой миссии побывала на неработающих КПВВ у Золотого и Счастья и в прифронтовой школе поселка Золотое-5.

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