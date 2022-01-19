Министр иностранных дел ДНР пригласила Главу МИД Германии Анналену Бербок в Донецк

Глава МИД Германии приглашена в Донецк Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова пригласила министра иностранных дел Герании Анналену Бербок в Донецк.

Отмечается, что 17 января Бербок приехала впервые на Украину. Там она заявила о сложной гуманитарной ситуации в Донбассе и анонсировала свой визит на линию разграничения сторон.

- Мы приглашаем ее посетить и Республики, а не только территории, подконтрольные Украине, - говорит Никонорова. - Мы готовы обозначить весь спектр проблем, вызванных невыполнением Украиной своих обязательств по Комплексу мер. Как представителю страны-гаранта Минских соглашений главе МИД ФРГ стоило бы уделить больше внимания важности соблюдения принципа беспристрастности в оценке ситуации в Донбассе и переговорном процессе.

Ранее представитель мониторинговой миссии побывала на неработающих КПВВ у Золотого и Счастья и в прифронтовой школе поселка Золотое-5.

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