Лечение от коронавируса в ДНР проходят 2549 жителей

За сутки коронавирус в ДНР диагностировали у 241 человека Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 241 жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- 18 января проведено 1521 исследование, из них выявлено 223 случая заболевания COVID-19 (14,7%) и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 121 027 жителей. Из этого числа 109 048 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9430 летальных случаев.

Лечение от ковида продолжают 2549 пациентов.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 43 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 37 человек, не перенесли болезнь четыре человека.

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