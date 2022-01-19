За все время коронавирус в ЛНР диагностировали у 22 024 человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 43 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 19 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 22 024, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 37 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 18 475 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано четыре летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 3129 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 420 пациентов.

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