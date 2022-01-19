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Политика19 января 2022 7:51

ВСУ обстреляли из 120-миллиметровых минометов село Спартак в ДНР

По селу киевские силовики выпустили шесть боеприпасов
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают обстрелы

ВСУ продолжают обстрелы

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Огонь велся в направлении села Спартак (северный пригород Донецка), - говорится в сообщении.

По населенному пункту киевские силовики выпустили шесть 120-миллиметровых мин.

Тем временем на линии разграничения с Луганской Народной Республики сохранялось перемирие.

Ранее сообщалось, что в зону так называемой «операции объединенных сил» прибыли журналисты информационных агентств Франции, Германии и Польши. Они будут готовить постановочные сюжеты для дискредитации Луганской Народной Республики.

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