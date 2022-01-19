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Общество19 января 2022 18:13

В ЛНР вручили квартиру многодетной матери-одиночке

Олеся Аксалова воспитывает шестерых сыновей
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Женщина воспитывает шестерых сыновей. Фото: Администрация Главы ЛНР

Женщина воспитывает шестерых сыновей. Фото: Администрация Главы ЛНР

Жительнице Стаханова, многодетной матери-одиночке Олесе Аксаловой, которая воспитывает шестерых сыновей, по поручению Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника вручили ордер на квартиру и ключи. Об этом сообщили в администрации руководителя государства.

- Из-за сложной финансовой ситуации у многодетной матери не было возможности приобрести собственное жилище. Кроме этого, женщина до 2 декабря 2021 года не имела паспортного документа ЛНР, в связи с чем была лишена возможности получать социальные выплаты. Глава ЛНР, узнав о многочисленных трудностях многодетной семьи, не смог остаться в стороне, - говорится в сообщении.

Жилье администрация Стаханова предоставила из фонда города, при этом учитывались все условия для комфортного проживания детей.

- По инициативе главы ЛНР из благотворительного фонда «Мы вместе» были выделены средства для ремонта квартиры, - рассказали в администрации руководителя Республики.

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