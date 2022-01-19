В НМ ДНР заявили о вскрытии нахождения членов «Правого сектора»* в подконтрольном Киеву селе Донбасса

Националисты участвуют в съемках провокационных сюжетов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что в зоне ответственности первого отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады вооруженных украинских формирований в районе населенного пункта Павлополь (Волновахский район, - Авт.) вскрыто нахождение членов «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация), а также офицеров 74-го центра информационно-психологических операций и журналистов телеканала «5 канал».

- Ранее, работа данной группы отмечалась в районе Авдеевки, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - Примечательно, что в ходе съемок провокационных сюжетов националисты дают интервью, представляясь военнослужащими соединения ВФУ, в котором они находятся.

В Народной милиции отметили, что провоцирующими действиям со стороны противника являются очередные факты использования боевиками батальона морской пехоты 36-й бригады символики СЦКК для маскировки техники.

- Наши наблюдатели вновь зафиксировали подвоз боеприпасов на автомобиле «ЗИЛ» с надписью: «СЦКК» на позиции боевиков в районе Широкино, - рассказали в УНМ ДНР.

* запрещенная в РФ организация

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