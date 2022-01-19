Глава ЛНР исполнил мечту 13-летнего жителя Республики Данила Емельянова. Фото: АГ ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в акции «Елка желаний». Он снял три шара с желаниями детей. Первой руководитель государства исполнил мечту 13-летнего жителя Республики Данила Емельянова. Мальчик хочет стать врачом и попросил об экскурсии в хирургическое отделение. Об этом рассказали в администрации лидера ЛНР.

- Юношу провели по эндоскопическому и перевязочному кабинетам отделения хирургии, рассказав о работе и устройстве эндоскопической стойки, позволяющей обследовать желудочно-кишечный тракт, а также делать забор анализов, - говорится в сообщении.

Ортопеды-травматологи рассказали об операциях, проводимых на базе больницы, среди которых эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, малоинвазивные вмешательства в коленный сустав.

- Также медицинские работники показали кабинет лечебной физкультуры и новый передвижной рентген-аппарат, появившийся в отделении в декабре прошлого года, - рассказали в администрации Главы ЛНР.

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