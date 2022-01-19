За 2021 год в ЛНР сыграли почти пять тысяч свадеб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году в Луганской Народной Республике зарегистрировали почти пять тысяч актов гражданского состояния. Об этом сообщили в министерстве юстиции ЛНР.

- Зарегистрировано 4 908 браков, что на 1 072 брака больше, чем в 2020 году, – говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что лидирующую позицию по количеству бракосочетаний традиционно занимает столица Республики – Луганск.

Также в прошлом году загсы ЛНР 5 007 рождений детей, это на 437 детей меньше, чем в 2020 году.

- Наибольшее количество новорожденных зарегистрировано в Луганске – 1 711, на втором месте Краснодон – 451, третьим по количеству зарегистрированных рождений стал Свердловск – 438, - рассказали в министерстве.

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