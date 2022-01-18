Координатору от ОБСЕ Шарлотте Реландер показали, в каких условиях учатся школьники прифронтового поселка ЛНР

Жизнь учащихся постоянно висит на волоске, так как киевские силовики регулярно обстреливают школу. Фото: ЛИЦ

В ходе своего визита в Луганскую Народную Республику координатор рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы от ОБСЕ Шарлотта Реландер побывала в прифронтовом поселке Золотое-5, где местная школа регулярно подвергается украинским обстрелам.

Директор учебного учреждения Марина Ткаченко рассказала гостье о том, в каких условиях здесь обучаются более 70 детей. Их жизнь постоянно висит на волоске, так как киевские силовики часто открывают огонь по школе, которая при этом находится вдалеке от каких-либо военных объектов.

Шарлотта Реландер была потрясена, признавшись, что находится в ужасе от увиденного, и подчеркнула, что школа не может выступать для военных мишенью, так как это гражданский объект.

- То, что я увидела, безусловно, это ужасает, страшно это видеть. Я не знала, что это происходит, как я увидела, школа довольно большая, и здесь много учатся учеников, и их обучение, школьный процесс зависит от наличия школы здесь, - подчеркнула представитель международной мониторинговой миссии.

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