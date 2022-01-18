В ЛНР наблюдается новый всплеск заболеваемости коронавирусом

Врачи настоятельно рекомендуют гражданам не пренебрегать своим здоровьем и соблюдать карантинные меры. Фото: mir-lug.info

На сегодняшний день в Луганской Народной Республике зарегистрирован 21 981 случай заражения жителей COVID-19. Причем за последние дни коронавирусную инфекцию удалось выявить у 61 жителя ЛНР. Такие данные предоставили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

В ведомстве отметили, что из общего числа заболевших, зафиксированных за весь период пандемии, уже пролечились и были сняты с учета 18 438 человек.

Кроме того, выросли показатели смертности среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. В данный момент это число составляет 3 125 человек, из которых более десяти пациентов скончались за прошедшие три дня.

- Зарегистрировали 11 летальных случаев, - сообщили в Минздраве.

Напомним, с наступлением морозов в ЛНР участились случаи обморожения жителей. Так, за три месяца жертвами переохлаждения в Республике стали почти сто человек, а двое граждан скончались.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Александр Оприщенко (подробнее)