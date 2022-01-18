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Политика18 января 2022 16:02

Накануне Крещения под обстрел киевских силовиков попал северный пригород Донецка

Под минометным ударом противника оказалось село Спартак, по которому выпустили шесть мин
Ирина ДМИТРИЕВА
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Украинские военные стреляли со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Опытное. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные стреляли со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Опытное. Фото: штаб «ООС»

В Крещенский сочельник под минометный удар украинских войск попало село Спартак, расположенное в северной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что ВСУ открыли огонь в 16.25 со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Опытное.

- Применялись минометы калибром 120 миллиметров. Всего были выпущены шесть мин, - рассказали наблюдатели про результаты украинского обстрела.

Данных о пострадавших среди мирного населения и новых разрушениях инфраструктуры пока не поступало.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские военные дважды нарушили режим тишины на линии соприкосновения с ДНР. Под огнем оказались поселок Верхнеторецкое под Горловкой и село Октябрь на юге Республики. В их направлении ВСУ выпустили 20 снарядов.

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