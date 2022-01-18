В ДНР на Крещение - 2022 подготовили 37 купелей

Граждан просят соблюдать правила безопасности при купании в крещенской купели Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР на Крещение - 2022 массовые купания организуют у 37 водоемов. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- Всего в Республике подготовлены 37 купелей. Водоемы оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками. Для безопасности граждан в каждом месте будут дежурить спасатели, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что в Донецке для желающих совершить обряд омовения на праздник Крещения Господня будут оборудованы десять купелей, в Макеевке – пять, в Енакиево, Горловке и Харцызске – по три, в Шахтерске и его окрестностях, Амвросиевском, Старобешевском и Новоазовском районах, Дебальцево, Снежном и Докучаевске – по две, а также по одной купели в Ясиноватой и Тельмановском районе.

Напомним, донецкий терапевт Александра Бондарева рассказала «Комсомолке» о том, как правильно окунаться на Крещение в Донецке - 2022: чтобы праздник прошел с пользой, а не вредом для организма.

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