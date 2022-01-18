Наблюдатели ОБСЕ не подтвердили информацию украинских СМИ об утечке аммиака на заводе «Стирол» в Горловке

Из-за близкого расположения к линии фронта завод не может работать в полную мощность и находится на вынужденной консервации. Фото: ГП «Стирол»

Согласно отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 17 января, утечки аммиака и угрозы экологической катастрофы в районе завода «Стирол» в Горловке не обнаружено. По словам международных наблюдателей, обстановка в этом районе остается спокойной.

- Миссия продолжит уточнять информацию, - сказано в сообщении организации.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выразило признательность сотрудникам ОБСЕ за быстрое реагирование на ситуацию и проверку информации.

- Мы признательны Миссии за оперативный мониторинг ситуации. Призываем украинскую сторону прекратить спекуляции на «химической» теме, чтобы не вводить мировую общественность в заблуждение и не запугивать местное население, - подчеркнули там.

Отметим, что 15 января официальный Киев начал распространять дезинформацию об утечке отравляющих воздух химических веществ в районе завода «Стирол» в Горловке. Позднее это сообщение массово подхватили украинские СМИ. При этом подтверждений сказанному украинская сторона так и не предоставила.

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