Сильный ветер оставил без электричества жителей Шахтерска и приграничных сел в ДНР

Специалисты устраняют последствия непогоды. Фото: mintek-dnr.ru

Более тысячи жителей Шахтерска, а также сел Дмитровка и Дибровка, расположенных на границе с Россией, остались без света из-за ухудшившихся погодных условий. Сильный ветер сорвал там ветви деревьев, которые перебили провода линий электропередачи и обесточили трансформаторные подстанции. Об этом сообщил ДАН руководитель администрации города Шахтерск Александр Шатов.

По словам мэра, данные населенные пункты пострадали от непогоды этой ночью.

- С 1.00 в поселке шахты №30 (расположен в Шахтерске) нет света. Сейчас там работает ремонтная бригада, обесточены три трансформаторные подстанции. Там произошел обвал веток деревьев. Также света нет в части села Дмитровки у 320 абонентов и у 90 абонентов в селе Дибровке, - проинформировал он.

В свою очередь, в спасательном ведомстве Республики заявили о том, что в поселке шахты №30 без электроэнергии остаются 760 потребителей, проживающих в частном секторе. Восстановительные работы планируют завершить в течение дня.

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