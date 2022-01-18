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Здоровье18 января 2022 10:58

В ДНР увеличилось число больных коронавирусом

Только за один день COVID-19 был обнаружен у 289 жителей Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
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За день медики провели 1 528 лабораторных исследований

За день медики провели 1 528 лабораторных исследований

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество заболевших коронавирусной инфекцией на территории Донецкой Народной Республики выросло за минувший день на 289 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Из 1 528 лабораторных исследований вирус был обнаружен в 251 случае. Еще у 38 пациентов диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что за этот период были сняты с учета после выздоровления 80 человек, не перенесли последствия болезни и скончались 18 пациентов.

Кроме того, за сутки врачи выявили 59 случаев пневмоний, из них госпитализировали в больницы 42 человека.

В данный момент на территории Республики были зарегистрированы 120 786 случаев заражения жителей COVID-19. Из них благополучно выздоровели 108 986 человек, продолжают лечиться 2 378 больных, скончались от осложнений после коронавируса 9 422 жителя ДНР.

Помимо этого, путем экспресс-тестирования было выявлено, что 2 255 пациентов уже переболели ковидом раньше.

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