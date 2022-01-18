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Общество18 января 2022 8:01

Жертвами морозов в ЛНР стали почти 100 жителей

От полученных обморожений двое человек скончались
Ирина ДМИТРИЕВА
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Только за минувшие выходные дни от переохлаждения пострадали пять человек

Только за минувшие выходные дни от переохлаждения пострадали пять человек

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За три месяца от переохлаждения в Луганской Народной Республике пострадали почти сто человек, а двое жителей скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

- С 16 октября в ЛНР случаи переохлаждения организма и обморожений зафиксированы у 98 человек, два из них окончились летальным исходом, - рассказали в ведомстве.

По словам спасателей, только за минувшие выходные дни от морозов пострадали пять человек. Практически у всех медики диагностировали обморожение конечностей. А один мужчина поступил в больницу с общим переохлаждением и пневмонией.

- 16 января в реанимацию Краснолучской центральной городской больницы шахты имени газеты «Известия» поступил 33-х летний мужчина с диагнозом: «общее переохлаждение, внегоспитальная двусторонняя пневмония, менингит под вопросом». Скорую помощь вызвал сам. Состояние тяжелое, - заявили в спасательном ведомстве.

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