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Общество18 января 2022 6:10

Число смертельных случаев травмирования на предприятиях ДНР снизилось втрое

В прошлом году в Республике зафиксировали 15 фактов гибели работников на производстве
Ирина ДМИТРИЕВА
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По числу полученных травм на работе лидируют шахты. Фото: МЧС ДНР

По числу полученных травм на работе лидируют шахты. Фото: МЧС ДНР

Жертвами производственного травматизма в прошлом году на предприятиях Донецкой Народной Республики стали 15 человек. Это на 10 случаев меньше, чем годом ранее, о чем сообщили в ДАН со ссылкой на Государственный комитет горного и технического надзора Республики.

Как разъяснили в ведомстве, большинство смертельных случаев на производстве произошло по причине неудовлетворительного состояния зданий и оборудования, нарушения правил безопасности и охраны труда, а некоторые случаи травматизма были обусловлены психологическим и физическим состоянием работников.

Напомним, в ДНР по статистике травмирования на работе лидируют шахты, где Госкомитет зарегистрировал 206 случаев производственного травматизма в прошлом году. Значительно меньшее число травм пришлось на предприятия металлургической и машиностроительной отраслей, транспорта и связи, а также химической промышленности. А вот в строительной отрасли производственный травматизм вообще не наблюдался.

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