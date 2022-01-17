18 января в Донецке пойдет снег, температура воздуха составит минус 2 градуса

18 января в Донецке пойдет снег Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке и Донецкой Народной Республике 18 января будет сплошная облачность. Снег.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от 0 градусов до минус 9 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутей. Если в этот день метель, снег и поземка - быть хорошему урожаю. Если звездная ночь на Крещение - будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.

По прогнозам синоптиков, 19 января в Донецке и ДНР похолодает на несколько градусов.

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