В Донбассе украинский солдат на передовой прострелил ногу сослуживцу. Фото: штаб «ООС»

В Донбассе украинский солдат во время пьяной драки прострелил ногу сослуживцу. Об этом сегодня на брифинге в Луганске сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

По его словам, драка между бойцами 24-й бригады ВСУ, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла прямо на позициях в окрестностях села Катериновка.

- Во время конфликта один из боевиков воспользовался штатным оружием и прострелил ногу своему сослуживцу. Боясь понести ответственность за происшествие, командир бригады Поступальский скрыл факт преступления от вышестоящего командования, представив ранение военнослужащего как полученное в результате обстрела, - рассказал Александр Мазейкин.

Ряды ВСУ продолжают редеть в том числе и из-за небоевых потерь, о чем регулярно сообщают источники разведки Республик.

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