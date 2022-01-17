В Донецке строят парк «Патриот»

В «Патриоте» будет как современная военная техника, так и времен Великой Отечественной Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В этом году в строящемся в Донецке парке «Патриот» появится партизанский блиндаж. Об этом рассказали в администрации столицы.

Строительство новой зоны отдыха в Куйбышевском районе началось весной прошлого года. Территорию очистили от сухостоя и аварийных деревьев, выкорчевали пни, убрали мусор. Была высажена живая изгородь из кустарников вдоль центральной аллеи, проведено освещение. Работы планируется возобновить в апреле.

Новый донецкий парк - аналог военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в Подмосковье. В нем созданы военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, конгрессно-выставочный центр, на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники. Там же расположен главный храм Вооруженных сил РФ.

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