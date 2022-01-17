В ДНР спрогнозировали рост доходов бюджета до 2025 года. Фото: REUTERS

Доходы республиканского бюджета в 2022 году возрастут на 6,5 процентов. Такой прогноз Донецкому агентству новостей (ДАН) озвучили в Министерстве доходов и сборов ДНР.

- На основе поступления налогов и сборов в 2021 году осуществлен расчет прогнозных показателей доходов бюджета на 2022-2024 со следующим темпом прироста к предыдущему году: в 2022 - 6,5 процента, в 2023-2024 – 5 процентов, включая инфляционную составляющую, - говорится в сообщении.

Поступления по подоходному налогу ожидаемо возрастут с ростом средней зарплаты и увеличением числа рабочих мест. Стимулом в этом для бизнеса должна стать льготная ставка единого взноса на общеобязательное социальное страхование. Она была утверждена правительством в октябре.

В ведомстве также прогнозируют рост поступлений по налогу на прибыль, налогу с оборота и упрощенному налогу. Это станет возможным за счет создания условий для честной конкуренции. По таможенным платежам достичь целевых показателей планируют за счет борьбы с контрабандой и определению справедливой рыночной стоимости товаров.

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