В Донецке существенно похолодает на Крещение

В ДНР существенно похолодает на Крещение Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

19 января в Донецкой Народной Республике крещенские купания пройдут при морозной погоде. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МЧС Республики.

- На этой неделе в Республике ожидаются временами снег, мокрый снег. В отдельные дни - порывистый ветер. Основной температурный фон воздуха в пределах 5 градусов мороза - 2 градусов тепла. 19, 20 января - непродолжительные крещенские морозы интенсивностью от 7 до 12 градусов мороза ночью и от 2 до 7 градусов мороза - днем, - рассказали в МЧС ДНР.

По сообщению спасательного ведомства, на дорогах Республики будет снежный накат и гололедица. Водителям следует быть предельно внимательными.

- Снижайте скорость, выбирайте безопасную скорость движения и не торопитесь, - сказали в Госавтоинспекции.

Сейчас в Донецке и близлежайших городах и селах облачно. Без осадков. Температура воздуха плюс два градуса.

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