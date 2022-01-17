Донецкий ботанический сад приглашает на дегустацию папайи. Фото: Донецкий ботсад

В Донецком ботаническом саду созрели плоды папайи. Об этом сообщили в Ботаническом саду.

Донецкий ботанический сад приглашает на дегустацию папайи. Фото: Донецкий ботсад

- Для гурманов и всех, кто хотел, но так и не попробовал папайю, в Донецком ботаническом саду состоится дегустация свежесобранного урожая. Обращаем внимание, что количество плодов ограничено, - рассказали в орготделе сада.

Дегустация пройдет во время экскурсии «Мир тропиков и субтропиков» в воскресенье, 23 января. Плоды папайи (количество их ограничено) можно будет попробовать с 10.00 до 16.00.

Папайя - тропический фрукт, который называют дынным деревом за сходство с дыней. В естественных условиях растет в странах Азии, Африки, Южной Америки. Кроме насыщенного уникального вкуса плоды папайи полезны содержащимися в них белками и ферментами, которые также используют в медицине для изготовления лекарств.

Донецкий ботанический сад приглашает на дегустацию папайи. Фото: Донецкий ботсад

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