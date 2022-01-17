В ЛНР спасатели вытащили из грязи машину, в которой находилась мать с двумя детьми

Спасатели вытащили машину из грязи. Фото: МЧС ЛНР

В Славяносербске, что в Луганской Народной Республике, спасатели отбуксировали на проезжую часть застрявший в грязи автомобиль, в котором находились женщина и двое детей. Об этом сегодня сообщили в МЧС ЛНР.

Машина увязла в грязи на грунтовой дороге возле села Весняное.

- Автолюбительница сообщила, что двигалась из Кировска в Весняное. В определенном месте, чтобы сократить путь, съехала с трассы на грунтовку, но не добралась до асфальтированной дороги всего порядка 50-ти метров – машина передними колесами угодила в канаву на обочине. Некоторое время женщина сама пыталась решить проблему, но безуспешно. Начало темнеть, ситуация становилась критической, пришлось обратиться к специалистам, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Спасатели МЧС вытащили машину на проезжую часть с помощью буксировочного троса. На это им потребовалось полчаса.

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