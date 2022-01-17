В итальянском Турине открылась фотовыставка в поддержку республик Донбасса

В Турине открылась фотовыставка в поддержку республик Донбасса. Фото: МИД ДНР

На днях в итальянском Турине в музее «Цитадель» открылась фотовыставка в поддержку республики Донбасса. На ней представлены работы фоторепортера Джорджио Бьянки, посвященные вооруженному конфликту в Донбассе и украинскому кризису после госпереворота 2014 года.

Организатором мероприятия выступила итальянская общественная организация ветеранов артиллерии при поддержке региона Пьемонт и Представительского центра ДНР в Турине.

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В Турине открылась фотовыставка в поддержку республик Донбасса. Фото: МИД ДНР

Во встрече участвовали руководитель Департамента по международному сотрудничеству администрации региона Пьемонт Маурицио Марроне, ветеран артиллерийских войск Луиджи Чиналья и эксперт регионального комитета по правам человека Массимилиано Растелли.

Фотографии, представленные на выставке, показывают объективную реальность в Республиках, последствия украинской агрессии и насилия во время Майдана, а также отображают масштабную гуманитарную поддержку жителей Донбасса со стороны России.

МИД выразил благодарность единомышленникам из Италии за проведение мероприятий для широкого распространения в Европе правдивой информации о событиях в Донбассе.

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