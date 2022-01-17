В Донецке дзюдоисты открыли новый спортивный год

Первенство Республики по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Фото: Минспорта ДНР

В Донецком национальном техническом университете прошли Республиканские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 2010-2011 годов рожения в честь заслуженного работника физической культуры и спорта, заслуженного тренера, почетного «Динамовца» Евгения Викторовича Подолякина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Ранее в манеже технического университета состоялось Первенство Донецкой Народной Республики по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

- Уверен, что в этом году мы продолжим серию успешных выступлений как на Республиканских, так и на Всероссийских соревнованиях. Более пятидесяти наших спортсменов стали победителями на различных соревнованиях в России. Впервые наши ребята выступили на Первенстве России, Чемпионате и Кубке России, - сообщил министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

В Первенстве Республики по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет участвовало 88 спортсменов из Донецка, Харцызска, Енакиево, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Нового Света, Ждановки и Старобешево.

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