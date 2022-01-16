Итальянский журналист снял репортаж о неработающем пункте пропуска в Донбассе

Кобцева рассказала Кассиери, почему не работает пункт пропуска возле города Счастье. Фото: ЛИЦ

Алессандро Кассиери, представляющий итальянский общественный телеканал RAI 1, посетил неработающий контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) через линию соприкосновения у Счастья, где сделал видеорепортаж. Журналиста сопровождала представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.

Осмотрев инфраструктуру пункта пропуска, Кассиери поинтересовался причинами, почему он не работает.

- Инфраструктура была готова в ноябре 2020 года, но по вине Украины она не работает. Пункт пропуска предусматривал автомобильный коридор для жителей ЛНР и жителей Украины, но, сожалению, с определенной периодичностью здесь только проходит гуманитарный конвой, - рассказала Кобцева, отметив, что это относится и к пункту пропуска «Первомайск-Золотое».

Кассиери также ознакомился с работой единственного действующего пешеходного пункта пропуска у Станицы Луганской. А еще съемочная группа посетила разрушенную ВСУ школу № 7 и подорванный диверсантами путепровод в районе парка имени 1 Мая.

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