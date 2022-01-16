Погода в Донецке: 17 января будет снег с дождем и +2 градуса

В Донецке ожидается снег с дождем Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

17 января в Донецке и Донецкой Народной Республике с утра ожидается переменная облачность. Во второй половине дня слабый снег с дождем. Температура воздуха утром -3…-4 градуса. Днем около 0…+2 градуса. Вечером +2 градуса. Юго-западный ветер будет дуть скоростью от 4 до 8 м/с. Порывами до 18 м/с.

В это день Православная церковь чтит память преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского (800), а также преподобномученика Зосимы, пустынника Киликийского (III—IV). В народе дата получила названия Феоктистов день, Зосима, Зосима-пчельник. Считалось, если на деревьях много снега, то год будет удачным для пчеловодов. Чистое небо и полная луна на Феоктистов день – к сильному половодью. Слабая тяга в печи – к сырой погоде, сильная – к морозу. Безоблачное небо – к затяжным морозам. Алая заря – к ветру.

По прогнозам синоптиков 18 января значительно похолодает. Температура ночью 0…+2 градуса. А к вечеру уже -6 градусов. Будет пасмурно, небольшой снег.

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