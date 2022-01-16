Украинская армия обстреляла из гранатометов село на юге ДНР

По Введенскому стреляли из станковых противотанковых гранатометов. Фото: ГШ ВСУ

Сегодня, 16 января, украинские военные подвергли обстрелу из станковых противотанковых гранатометов (СПГ) село Веденское Новоазовского района. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 16:15 с позиций вооруженных формирований Украины в районе села Гнутово было выпущено 3 гранаты из СПГ по району населенного пункта Веденское, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма. Информация о пострадавших среди мирных жителей и разрушений гражданских сооружений уточняется.

Это первый обстрел территории ДНР за выходные дни.

Напомним, что возле Гнутово находится пункт пропуска между ДНР и подконтрольной Украине территории Донбасса. Его работа была временно приостановлена в начале пандемии коронавируса.

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