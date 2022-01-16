Власти Украины отказали ряду районов подконтрольной территории Донбасса в участии в местных выборах

В команде Зеленского опасаются, что жители Донбасса отдадут голоса ОПЗЖ. Фото: ДонОГА

Местные выборы 27 марта 2022 года в ряде подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей проводиться не будут. ЦИК Украины опубликовала ответ областных военно-гражданских администраций (ВГА), которые заявили о невозможности проведения голосования.

В частности «невозможность» установлена в десяти громадах Бахмутского (Артемовского), Волновахского, Мариупольского и Покровского (Красноармейского) районов Донецкой области и в восьми – Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.

В ВГА утверждают, что это якобы небезопасно, учитывая близость линии разграничения. Что интересно, выборы в тех местах проводились летом 2019 года. Тогда «Слуги народа» имели неплохую поддержку в подконтрольном Донбассе. А сейчас большей популярностью на Востоке Украины пользуется оппозиция в лице ОПЗЖ. Поэтому команде Зеленского это не выгодно.

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