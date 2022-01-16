В Донецке жители сгоревшего дома рассказали о возможной причине пожара

В результате пожара выгорели 7 квартир. В одной из них спасатели обнаружили останки мужчины
Фото: Юрий СОБОЛЕВ
Пожар в многоэтажке по проспекту Панфилова, 6 мог произойти в результате неосторожного обращения с огнем одного из жильцов. Об этом рассказала в соцсети Киевского района жительница дома Светлана.
- Над нами жил алкоголик, царство небесное, в кровати курил, лишил людей зимой жилья и добра, - пожаловалась женщина.
Она уточнила, что на нижних этажах произошло обрушение потолка.
Напомним, что в результате пожара на верхних этажах выгорели 7 квартир. В одной из них спасатели обнаружили останки мужчины.
Администрация Киевского района уже заявила о выделении временного жилья погорельцам. В помощи нуждались 12 человек. Часть людей поселили в общежитии Донецкого колледжа технологий и дизайна. Еще две семьи переехали к своим родственникам.
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