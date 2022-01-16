Украинские военные блокировали работу беспилотников ОБСЕ в районах Калиново и Верхнеторецкое

ВСУ подавляли каналы управления и навигации во время полетов беспилотников ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские военные вновь блокировали работу беспилотников ОБСЕ в местах сосредоточения техники на передовой. Об этом сообщает пресс–служба Управления Народной милиции ДНР.

- С целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 25-й и 95-й бригад, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полетов беспилотников СММ ОБСЕ в районах населенных пунктов Калиново и Верхнеторецкое ВСУ применили станции РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона РЭБ, говорится в сообщении.

Также отмечается, что все эти факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ № 9 от 15 января 2022 года.

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