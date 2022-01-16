Украинская армия в Донбассе не стреляла, но продолжала стягивать тяжелое вооружение поближе к передовой

ВСУ стягивают тяжелое вооружение поближе к передовой. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

За истекшие сутки, 15 января, представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) не зафиксировали нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

В то же время по разведданным Народных милиций республик ВСУ продолжают стягивать тяжелое вооружение поближе к передовой.

Также украинское командование не оставляет попыток совершения провокаций на линии соприкосновения в Донбассе. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о прибытии в район Светлодарска группы снайперов.

- По данным нашей разведки, в зону ответственности 30-й бригады ВСУ прибыли три снайперские пары, прошедшие обучение у литовских инструкторов, - сказал офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин.

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В Народной милиции заверили, что ведут постоянное наблюдение за противником, и любые агрессивные действия украинских боевиков незамедлительно будут пресечены (подробнее)