Крещение в Макеевке - 2022: где откроют купели на праздник

Традиционные купания в Макеевке пройдут на шести водоемах. Фото: Минприроды ЛНР

На Крещение в Макеевке – 2022 пройдут мероприятия с традиционным купанием в проруби. Об этом сообщили в администрации города.

19 января на территории Макеевского резервного водохранилища состоится городское мероприятие, посвященное празднованию Крещения Господнего. Здесь пройдет богослужение с освящением воды и омовением. Начало богослужения – в 13:00.

В этот день будет организована работа автобусов до Макеевского резервного водохранилища от ДС «Привокзальная» в 12:00, 12:30 и обратно с водохранилища в 14:00, 15:00.

Также пройдут купания в районах города.

8:00 - пруд «Батман», Кировский район.

10:00 - ставок «Рясное» (птг. Грузско-Зорянское), Горняцкий район.

11:00 - пикник-парк «Роща», Червоногвардейский район.

12:00 – пруд «Горьковский», Червоногвардейский район.

12:00 - живоносный родник Пресвятой Богородицы (святая купель), Советский район.

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