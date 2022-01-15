К линии разграничения в Донбассе для совершения провокаций прибыли обученные литовскими инструкторами снайперы

В Донбасс прибыла группа снайперов. Фото: Фейсбук

Украинское командование не оставляет попыток совершения провокаций на линии соприкосновения в Донбассе. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о прибытии в район Светлодарска группы снайперов.

- По данным нашей разведки, в зону ответственности 30-й бригады ВСУ прибыли три снайперские пары, прошедшие обучение у литовских инструкторов, - сказал офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что в задачи снайперов – обстрел позиций Народной милиции для провоцирования ответного огня. Отмечается, что для фиксации «результатов» прибыли и представители украинских средств массовой информации.

- Военнослужащие Республики ведут постоянное наблюдение за противником, и любые агрессивные действия украинских боевиков незамедлительно будут пресечены, - отметил Александр Мазейкин.

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