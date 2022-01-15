Погода в Донецке: 16 января будет облачно, возможен снег

Ночь и утро пройдут без осадков, а вот днем может пойти снег Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики сохранится пасмурная погода. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем может пойти снег, который закончится еще до начала вечера.

Утром температура воздуха за окном составит -4…-2 градуса мороза, днем столбики термометров покажут -1…-2 градуса ниже ноля.

Ветер северо-западный, с порывами воздушных масс до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-746 миллиметров ртутного столба.

16 января православные люди чтут память святого пророка Малахии. По народному поверью, в этот день можно образумить человека, который одержим меланхолией. И если сегодня меланхоличность считают чертой характера, то раньше ее принимали за душевную болезнь. Когда в этот день на небе появляется большое белое облако, оно предвещает вьюгу и метель. Погода на Малахию обычно указывает, какой она будет в марте.

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