В Кировском районе Донецка задержали грабителей

Полицейские сорвали планы злоумышленников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Донецка правоохранители задержали группу грабителей, которые продолжительное время терроризировали город. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики, на протяжении трех месяцев воры «обносили» торговые точки и другие охраняемые объекты в столице.

Как выяснилось, грабители предпочитали действовать ночью. Но 12 января оказались неосмотрительными и привлекли к себе внимание полицейского патруля.

Одному из воров удалось скрыться, а второй был задержан, хоть и пытался оказать сопротивление правоохранителям. После он признался, что полицейские сорвали их с подельником планы.

- Злоумышленник признался в хищениях на объектах частной собственности и сообщил, что в ночь задержания он со своим сообщником пытался совершить кражу из трех торговых точек, - рассказали в МВД.

Теперь за содеянное преступникам предстоит ответить по закону.

Напомним, в Донецке восемнадцать подростков по ошибке чуть не побили дончанина. Правоохранителям удалось предотвратить массовую драку подростков.

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