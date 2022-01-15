В ЛНР стартовал Год «Молодой Гвардии»

В Республике отмечают 80 лет со дня образования подпольной антифашисткой организации. Фото: сайт Главы ЛНР

В Луганской Народной Республике нынешний год был объявлен Годом «Молодой Гвардии». Официальный старт его проведению дал сегодня Глава государства Леонид Пасечник.

Он напомнил про создание в 1942 году на территории захваченного фашистами Донбасса молодой подпольной организации под таким именем, участников которой немцы вскорости казнили.

- В этом году исполнятся 80 лет со дня ее образования, и именно по этой причине 2022 год определен в нашей Республике Годом «Молодой гвардии». Это знак нашего безграничного уважения к нашим героям-землякам, - отметил руководитель Республики.

По словам Леонида Пасечника, проведение Года «Молодой гвардии» позволит жителям ЛНР в очередной раз вспомнить про подвиг каждого совершившего подвиг во время Великой Отечественной войны.

- Мы, конечно же, всегда будем помнить и бережно хранить память обо всех погибших за нашу свободу и передавать ее последующим поколениям, - подчеркнул глава ЛНР, выступая в Краснодонском музее имени молодогвардейцев.

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