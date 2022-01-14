Предприниматели ДНР перевыполнили план по налогам и сборам

Главная причина роста доходов бюджета – увеличение числа налогоплательщиков Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2021 году предприниматели Донецкой Народной Республики пополняли государственный бюджет практически на 22 процента активнее, чем ранее. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Министерство доходов и сборов, предоставившее предварительные итоги года.

Такой рост в ведомстве объяснили увеличением числа налогоплательщиков в Республике. Основными источниками доходов по-прежнему остаются подоходный налог, налог на прибыль и с оборота, акцизный налог, а также плата за землю. В министерстве прогнозируют, что в целом план по налогам и сборам будет выполнен на 104,7 процента.

- По страховым взносам «сферы бизнеса» в 2021 году также планируется выполнение планового задания на 129,7%. По сравнению с 2020 годом ожидается рост поступлений по страховым взносам на 31%, - рассказали там.

В ведомстве заверили, что в Республике оказывают максимальное содействие работе бизнеса за счет создания благоприятных условий для его развития.

Напомним, в ДНР заработала программа микрокредитования. Центральный республиканский банк уже начал заключать договора с предпринимателями.

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