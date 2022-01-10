Утром ВСУ обстреляли из гранатометов северную окраину Донецка

При обстрелах ВСУ применяли гранатометы СПГ-9. Фото: ГШ ВСУ

Сегодня, 10 января, утром украинские военные открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по селу Веселое на северной окраине Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 07:35 с позиций ВСУ в районе населенного пункта Пески по району села Веселое было выпущено 4 гранаты из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9. Также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение, - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

Информация о разрушениях и пострадавших жителях уточняется.

Напомним, что в минувшие сутки под огонь ВСУ попали 10 поселков и сел республик Донбасса.

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