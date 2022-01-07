В новогодние праздники в Донбассе СБУ устроила рейды для выявления «пособников» ДНР

Задержанных обвиняют в «пособничестве» военнослужащим Народной милиции Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Служба безопасности Украины за прошедший месяц произвели девять задержаний жителей Донбасса, которые находились на территории подконтрольной Киеву. По информации Народной милиции ДНР, это связано с их поездками в Республику.

— По информации от жителей населенного пункта Марьинка, сотрудники СБУ для получения сведений отслеживают граждан, постоянно посещающих территорию ДНР. Основным методом для привлечения людей к сотрудничеству они используют аресты и запугивания. Нам стало известно, что за декабрь 2021 года СБУ задержаны девять человек, — говорится в сообщении.

Разведкой оборонной ведомства ДНР также установлено, что в Авдеевке и Красногоровке в период новогодних праздников проводились рейды по адресам родственников людей, проживающих на территории Республики. В них участвовали представители Вооруженных сил, полиция и Служба безопасности. Задержанных обвиняют в «пособничестве» военнослужащим Народной милиции.

Отметим, что это не первые подобные случаи. Только в октябре прошлого года сообщалось о задержании сотрудниками СБУ 12 человек.

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