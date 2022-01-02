ВСУ за прошедшие сутки не обстреливали ДНР. Фото: Штаб «ООС»

Украинские военные за прошедшие сутки (с 3.00 субботы до 3.00 воскресенья) не открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- За прошедшие сутки нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано, - сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Это уже второй день без обстрелов ВСУ, что само по себе для Донбасса редкость. До этого противник применял стрелковое оружие, а также запрещенные минскими соглашениями вооружения.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные аппараты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Напрасно Украина надеется, что Турция поддержит ВСУ в Донбассе, перебросив 35-40 тысяч солдат и офицеров

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», почему Анкара в самый ответственный момент бросит «союзника» (подробнее)