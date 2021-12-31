Как будет работать Донецкий ботанический сад на Новый Год и Рождество

C 2 по 5 января и с 8 января - сад работает в привычном режиме Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Донецкий ботанический сад установил график работы на новогодние праздники. Об этом сообщает организационный отдел ботанического сада.

- 31 декабря, 1, 6 и 7 января - Донецкий ботанический сад закрыт для посещения. C 2 по 5 января и с 8 января - сад работает в привычном режиме с 9.00 до 16.00, - говорится в сообщении ботанического сада.

На зимние праздники сотрудники ботанического сада подготовили интересную программу с тематическими экскурсиями и квестами.

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его - 203 гектара. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Ботанический сад в промышленном Донбассе создавался, прежде всего, как научный институт, способный решать его экологические проблемы. Сейчас его коллекционный фонд насчитывает более 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.

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